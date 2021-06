Siedem firm chce remontować ulicę Południową w Grudziądzu. Ich oferty są tańsze niż zakładano

Na modernizację ulicy Południowej miasto przeznaczyć chce 4,5 mln zł, więc w tym budżecie mieszczą się praktycznie wszystkie złożone oferty. Nie powinno być finansowych przeszkód, aby przetarg rozstrzygnąć. Teraz złożone oferty są badane pod względem formalnym.

...ale projekt ten nie dostał dofinansowania - znalazł się na siódmym miejscu listy rezerwowej. Szanse na pozyskanie pieniędzy rządowych są, ale nieduże.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądzki, zapowiedział, że bez względu na to, czy dofinansowanie do budowy ul. Południowej miasto otrzyma, prace będą w tym roku prowadzone.

- Ulica Południowa to jest ważna inwestycja, strategiczna pod wieloma względami - mówił Glamowski podczas majowej prezentacji planowanych w mieście inwestycji. I argumentował: - Jest to element układu drogowego doprowadzającego ruch samochodowy do szpitala. Stworzymy alternatywny, ważny dojazd do szpitala, skracając tym samym drogę od węzła autostradowego.