Siedem meczów nadziei w Arrivie Twardych Piernikach. Cedric Heitz. - Będziemy walczyć do końca

Nie inaczej było w derbach we Włocławki. Goście zaczęli bardzo obiecująco, jak wiele meczów w tym sezonie. I jak w wielu meczach fatalnie zagrali w trzeciej kwarcie. W arcyważnym meczu popełnili aż 19 strat (z czego 8 rozgrywające Tayler Persons), przestrzelili połowę z 18 rzutów wolnych

Sytuacja toruńskiej drużyny jest niemal beznadziejna. Na siedem meczów przed końcem sezonu torunianie mają trzy zwycięstwa mniej niż przedostatni zespół w tabeli. Ostatnią nadzieję jest już chyba wyprzedzenie GTK Gliwice. Rywale mają trudniejszy terminarz do końca sezonu zasadniczego, a w ostatniej kolejce przyjadą jeszcze do Torunia. Aby ten mecz miał znaczeni, to Arriva Twarde Pierniki musi wcześniej wygrać kilka razy.

- Jesteśmy profesjonalnym zespołem, czujemy wsparcie kibiców i nigdy się nie poddamy. Musimy być maksymalnie skoncentrowani, zagrać z maksymalnym zaangażowaniem przeciwko każdemu rywalowi. Naszym celem jest wygranie każdego kolejnego meczu. Matematyka wciąż daje nam szansę i zrobimy wszystko, aby obronić ligę dla miasta i fanów - obiecuje Heitz.