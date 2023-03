Siemię lniane: takie osoby nie powinny go jeść! Mamy listę osób i przeciwskazania Weronika Błaszczyk

Choć siemię lniane zawiera wiele właściwości zdrowotnych, pewne osoby nie powinny spożywać tego produktu. Kto dokładnie?

Jego regularne spożywanie korzystnie wpływa między innymi na pracę układu pokarmowego, kondycję skóry, włosów i paznokci. Siemię lniane to małe nasionka lnu zwyczajnego o brązowym, lekko złotym kolorze. Mają wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Pomimo pozytywnego oddziaływania na zdrowie i urodę, niektórzy powinni zachować szczególną ostrożność z tym produktem. Jakie są przeciwskazania do spożywania siemienia lnianego? Kto nie powinien go jeść i pić? Podpowiadamy!