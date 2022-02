Skąd były pieniądze na wypłatę dodatku "covidowego" dla personelu niemedycznego szpitala w Grudziądzu? (PA)

Z ustaleń "Pomorskiej" wynika, że dodatek "covidowy" jednorazowy przysługiwać miał grupie ponad 50 pracowników. Archiwum GP

Ta sprawa odbiła się sporym echem w Grudziądzu. Służby administracyjne szpitala w Grudziądzu "przespały" termin złożenia dokumentów do NFZ-u uprawniających do wypłaty jednorazowego dodatku "covidowego" dla personelu niemedycznego. Mijał on 15 grudnia ub. roku, a "kwity" z grudziądzkiej lecznicy do Funduszu trafiły 13 stycznia br. Po tym jak sprawa wyszła na światło dzienne, zaległe pieniądze wpłynęły na konta pracowników. Ale nie z puli NFZ-u.