Pracownicy niemedyczni szpitala w Grudziądzu bez jednorazowego dodatku "covidowego"! Służby lecznicy zawaliły termin Aleksandra Pasis

Szpital w Grudziądzu od początku pandemii posiada oddziały "covidowe" gdzie są leczone najcięższe przypadki zachorowań na COVID-19 Archiwum/Nadesłane Szpital Grudziądz

- Dlaczego tak się stało?! - pytają rozgoryczeni pracownicy obsługi. - Co my mamy teraz zrobić?! Jesteśmy zawiedzeni i zdruzgotani. Na liście do wypłaty jednorazowego dodatku "covidowego" w wysokości 5 tys. zł brutto było ponad 50 pracowników niemedycznych. Służby administracji szpitala w Grudziądzu nie wysłały w terminie dokumentów do NFZ-u uprawniającego do wypłaty tego świadczenia.