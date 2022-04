„Skansen Łochowice” ma napięty kalendarz. W programie m.in. liczenie „dzików” i bicie rekordu Guinnessa

Jubileuszowe „Spotkanie u sołtysa”

Główną imprezą tego sezonu będzie jubileuszowe, bo organizowane już po raz dziesiąty, „Spotkanie u sołtysa” Jacka Grzywacza. To on stworzył „Skansen Łochowice” i pasją do starych pojazdów, głównie ciągników rolniczych, ale nie tylko, zaraził wiele osób. Co dwa lata miłośnicy starej motoryzacji organizują zjazd w skansenie, a także rajd zabytkowych pojazdów po gminie Białe Błota. Za każdym razem starają się zaproponować coś wyjątkowego.