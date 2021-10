Skargi klientów na Glovo i Uber Eats. UOKiK sprawdza aplikacje do zamawiania jedzenia OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Glovo i Uber Eats pod lupą UOKiK-u. Prezes UOKiK w postępowaniach sprawdzi zasady, na jakich działają aplikacje do zamawiania jedzenia firm Glovo oraz Uber Eats. Urząd informuje, że napływają skargi od klientów. Postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary do 10 procent obrotu. Na co najczęściej skarżą się klienci Glovo i Uber Eats?