Składka zdrowotna dla firm 2024. Takie mogą być zmiany w płaceniu ubezpieczenia Agnieszka Domka-Rybka

Są nowe pomysły na składkę zdrowotną. W resorcie zdrowia trwają analizy, jak będzie wpływ proponowanych zmian na budżet państwa i system ochrony zdrowia. ZUS

Rząd planuje wprowadzić zmiany w systemie rozliczeń składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jeden z pomysłów to powrót do stawki ryczałtowej, która obowiązywała do końca 2021 roku.