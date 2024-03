Sklepy "rozprawiają się z VAT-em" czy z konkurencją? Tutaj nadal kupimy produkty bez VAT

Przeciętny emeryt wydaje ok. 500 zł miesięcznie na żywność i napoje. Jeżeli założymy, że całość ma stawkę „0”, a teraz będzie 5 proc., to korzyść miesięczna to 25 zł. A uwzględniając, że nie wszystko miało zredukowany VAT, to raczej będzie kilkanaście złotych na miesiąc - pisze Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych na platformie X.