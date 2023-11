Skutki picia wody z ogórkiem. Tak woda ze świeżym ogórkiem działa na organizm - zaskakujące skutki OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Woda z ogórkiem to świetna alternatywa dla słodzonych i gazowanych napojów. Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy lub herbaty albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Woda z ogórkiem nawadnia organizm, poprawia cerę i zmniejsza apetyt. Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę ze świeżym ogórkiem? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Sprawdź teraz, co dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę ogórkową.