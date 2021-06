Sławomir Jankowski o tym, jak firma PIXEL odnalazła się w pandemii. 25. Złota Setka Pomorza i Kujaw [wideo]

Firma Pixel Sp. z o.o. z Bydgoszczy zaprojektowała i wyprodukowała urządzenie do dezynfekcji rąk do montażu w pojazdach. Pixel w ciągu 12 miesięcy wyposażył niemal 20 procent wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w kraju w swoje urządzenia, wprowadzając je do 40 polskich miast.

