Śledzik 2024, czyli ostatni dzień karnawału. Takie są obyczaje i tradycje MZ

W śledzika wcale nie trzeba jeść śledzi. Śledzik to po prostu ostatni dzień karnawału.

Co to jest śledzik i jakie wiążą się z tym dniem obyczaje i tradycje - jesteście ciekawi? Czy śledzik to to samo co ostatki? Wyjaśniamy.