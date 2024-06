Śledztwo w Bydgoszczy. Gigantyczne oszustwa w sieci - fikcyjne konta, wyłudzenia i 88 sklepów zaangażowanych w proceder

Zbierali dobre opinie, potem po prostu oszukiwali

- W oparciu o zebrany materiał dowodowy, we współpracy z Zarządami CBZC w Gdańsku i Olsztynie oraz przy udziale Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, na przełomie maja i czerwca zatrzymano 10 osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze - mówi rzeczniczka bydgoskiej prokuratury. - Wobec 5 z nich, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szeregu oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych, wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględnił wszystkie wnioski, stosując wobec podejrzanych izolacyjne środki zapobiegawcze na okres 3 miesięcy.

W stosunku do pozostałych osób, którym zarzucono pomocnictwo do oszustwa oraz ukrywanie środków pochodzących z przestępstwa, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.