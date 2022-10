"Słodka Przystań" - kawiarnia na molo w Sępólnie znów się zamyka. Najemca wypowiedział umowę

Lokal gastronomiczny nad Jeziorem Sępoleńskim, którym zarządza Centrum Sportu i Rekreacji, nie ma szczęścia do stałego dzierżawcy. Ponownie po sezonie letnim zamyka się, a najemca wypowiada umowę trzyletnią umowę.

- Pani dopytywała, czy będzie remont molo. Nie mogłem powiedzieć, kiedy dokładnie to nastąpi, ponieważ wykonawca najpierw informował mnie, że będzie od października, jednak to zadanie się przeciąga. Ta pani nie mogłaby wówczas prowadzić działalności. Złożyła wniosek o skrócenie jej okresu umowy dzierżawy molo do 1 października – informuje Marek Chart, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie.