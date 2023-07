Smaki dzieciństwa. To jedliśmy i piliśmy w PRL-u i w latach 90 - zobacz te kultowe produkty na zdjęciach

„Chcesz cukierka, idź do Gierka, Gierek ma, to ci da” – tak mówiły do siebie dzieci w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tym cukierkiem był słynny Michałek, czyli czekoladowy miękki cukierek z drobnymi kawałkami orzechów. Dziś w niektórych sklepach możemy nadal je kupić, nawet w wersji z białą czekoladą.

W latach 70., 80. i na początku lat 90. wybór produktów w sklepach nie był tak szeroki, jak dzisiaj. Półki za ladą świeciły pustkami. Słodycze, mimo że ich jakość pozostawiała wiele do życzenia (wyroby czekoladopodobne), i tak były obiektem westchnień dzieci. Niektóre produkty miały jednak taki smak, że obecnie trudno je podrobić. To że były wyjątkowe, wynika zatem z tego że albo trzeba było je wyczekać w długiej kolejce i dostawało się je od „święta”, albo ich skład był unikatowy.