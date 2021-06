Śmierć 62-latki w szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. W śledztwie przesłuchiwani są lekarze i pacjenci Maciej Czerniak

Rodzina zmarłej 62-latki nie daje za wygraną i domaga się wyjaśnienia, dlaczego pacjentki nie udało się uratować. - To miał być rutynowy zabieg - mówi córka. archiwum Polska Press

Córka pacjentki bydgoskiego szpitala zamierza dojść do prawdy, co do okoliczności śmierci matki. Twierdzi, że próbuje się zrzucić winę na covid, a 62-latka - w opinii córki - mogła umrzeć z powodu zamiedbań. Sprawę prowadzi prokuratura, sanepid i Rzecznik Praw Pacjenta.