W bydgoskim Centrum Onkologii będzie więcej zabiegów z użyciem robota da Vinci

Chirurdzy szkolą się w Europie

Jak się dowiadujemy do dwóch już przeszkolonych zespołów (urologów i ginekologów) dołączą kolejne: to specjaliści z oddziałów klinicznych chirurgii onkologicznej oraz chirurgii klatki piersiowej i nowotworów.- W zakresie torakochirurgi w grę wchodzą przede wszystkim guzy śródpiersia, w przypadku raka jelita grubego nisko położone zmiany. Operacja robotem daje możliwość zachowania dotychczasowych funkcji, bez konieczności wykonywania stomii jelitowej - mówi prof. dr Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Zabiegi z użyciem robota da Vinci będą przeprowadzane w szpitalu przez ośmioro lekarzy. - W składzie każdego zespołu jest operator, który musi posiadać certyfikat i asystent - wyjaśnia prof. Kowalewski. Szkolenie, którego celem jest zdobycie umiejętności w posługiwaniu się robotem da Vinci nie jest łatwo dostępne. Specjaliści z Centrum Onkologii wyjeżdżają do europejskich placówek, m.in. w Pradze, Strasburgu i Londynie. Szkolenie trwa około trzech miesięcy.

Pytaliśmy dyr. Kowalewskiego o finansowanie zabiegów robotycznych przez NFZ. - Z naszej oferty, czyli czterech dziedzin refundacja będzie dotyczyć trzech.