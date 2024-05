Śmierć wolontariuszki Szlachetnej Paczki. Szukała pomocy w Bydgoszczy i w Koninie

"Usłyszała, że skoro nie przyjechała karetką i pod tlenem, to jej stan jest dobry i ma czekać na przyjęcie na oddział" - czytamy w poście.

Jak wynika z przedstawionych informacji, 5 maja licząca 31 lat mieszkanka Kalisza udała się "ze skierowaniem wydanym w trybie pilnym" z prośbą o przyjęcie na oddział szpitala w Bydgoszczy. To jednostka, w której funkcjonuje oddział specjalizujący się w leczeniu miastemii, schorzenia, na które cierpiała.

- Ewelina walczyła o swoje życie, jeździła i pukała do każdego szpitala w Polsce. Nigdzie jej nie udzielono pomocy! - ten alarmujący wpis został zamieszczony w mediach społecznościowych, na profilu kuzynki zmarłej kobiety.

Szukała pomocy w kilku klinikach?

Dzień później zgłosiła się "z silną dusznością" do szpitala w Koninie, gdzie zmarła 9 maja. Z relacji przedstawionej na FB przez bliskich zmarłej, wynika że Ewelina szukała pomocy wcześniej również w Kaliszu, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jak ustaliliśmy, bydgoską jednostką, w której zjawiła się 5 maja, miał być 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką. Z pytaniem o okoliczności pobytu kobiety w klinice zwróciliśmy do Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, które odpowiada za informowanie opinii publicznej na temat działań podejmowanych przez szpital wojskowy. Czekamy na odpowiedź.

Oświadczenie szpitala w Koninie

Pani Ewelina była społeczniczką. Od lat angażowała się w działania kaliskiej Szlachetnej Paczki. "Odeszła z tego świata dziewczyna o niesamowitym temperamencie, energii i osobowości co wielu z nas miało możliwość doświadczyć. Ewelina Garczewska zmarła wczoraj w szpitalu w Koninie" - czytamy na fp Szlachetna Paczka Kalisz.

"Dziewczyna o niesamowitym wielkim serduchu, wolontariuszka stowarzyszenia Wiosna. Działała w Kaliskich dwóch programach Szlachetnej Paczce, której liderką jest Katarzyna Muszalska oraz Akademii Przyszłości, gdzie należała do pierwszej ekipy otwierającej ten program w naszym mieście pod obecną wtedy liderką Ania Kozanecka. Ewelina połowę swojego życia działała charytatywnie, nie tylko w naszym stowarzyszeniu. To osoba, która nie przeszła obojętnie obok potrzebującego i do samej chwili śmierci interesowała się innymi inicjatywami pomocy potrzebującym" - brzmi wpis na stronie organizacji pomocowej.