SMS- y lub MMS-y z odpowiedzią: "Wiadomość nie została dostarczona". Wiemy, dlaczego tak się dzieje

"Wysyłam". Wiadomość nie doszła

Klienci sieci komórkowych skarżą się, że mają coraz częściej kłopoty z wysyłaniem SMS-ów i MMS-ów. Wyświetla się informacja "Wysyłam", a po jakimś czasie" : "Wiadomość nie została doręczona". Jak opowiadają, często dzieje się tak, gdy nie ma dostępu do internetu. Wygląda to - ich zdaniem - tak, jakby sieć przerzucała SMS-y i MMS-y na internet, żeby tamtędy szły, bo sieci są przeciążone.

MMS? "Tylko transmisja danych"

- Jeśli użytkownik wysyła SMS, to wiadomość nie jest "przerzucana" do internetu, bo technologia SMS na to nie pozwala - wyjaśnia Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange. - Natomiast MMS jest usługą transmisji danych. Przez internet przechodzą też wiadomości RCS, czyli SMS nowego typu, oferujące funkcję czatu. To funkcja dostępna w nowszych telefonach z systemem Android. Z kolei iPhone'y mogą korzystać z funkcji iMessage, która działa w oparciu o transmisję danych i obsługują ją systemy Apple. Dlatego, aby zweryfikować zgłoszony problem niezbędne jest wskazanie daty i godziny zdarzenia, z jakiego numeru wiadomość wysyłano i pod jaki numer.

Oto zaś komentarz Polkomtela, właściciela Plusa.

- Nie mieliśmy dotąd skarg reklamacyjnych od klientów na funkcjonowanie usług SMS i MMS świadczonych przez naszą sieć i nie odnotowaliśmy również w tej sprawie żadnych zgłoszeń od instytucji konsumenckich. SMS/MMS świadczone przez naszą sieć w żadnym przypadku nie są rozliczane w ramach transmisji danych i pakietów internetowych. Technologicznie standardowe SMS nie są w ogóle wysyłane przez sieć internetową, lecz zwykłe GSM, a do MMS jest potrzebny odstęp do Internetu, ale usługa ta „nie obciąża” pakietu internetowego z którego korzysta klient - wyjaśnia Arkadiusz Majewski, starszy specjalista w Dziale Komunikacji Korporacyjnej Polomtela.

Arkadiusz Majewski odpowiada też, że ażdy nasz klient ma oczywiście prawo do skorzystania z prawa do reklamacji, a każde takie zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie, analizując okoliczności sprawy konkretnego abonenta: - W takich przypadkach zalecałbym jednak wcześniejsze sprawdzenie w swoim ustawieniach telefonu, czy na pewno chodzi o usługę SMS/MMS świadczoną przez naszą sieć, a nie narzędzia i usługi oferowanej przez inny podmiot. Jako sieć Plus nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy zewnętrzne i to jak one działają.