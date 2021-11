Spadek powołań w kościele - także w Kujawsko-Pomorskiem. Cudów na razie nie będzie

– Dwadzieścia lat temu jeden z kenijskich biskupów powiedział mi, że bardzo dziękuje za dzieło ewangelizacji, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Europie, to niedługo Afryka będzie wysyłała misjonarzy do Europy – wspomina redaktor Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jak prorocze były to słowa, dopiero się przekonamy. W tym roku liczba kandydatów do kapłaństwa spadła w Polsce o 20 procent. Do seminarium w Bydgoszczy nie zgłosił się nikt. Seminaryjną furtę w Toruniu przekroczył jeden kandydat, ale już zrezygnował. W Bydgoszczy dwudziestu pięciu seminaryjnych wykładowców naucza sześciu alumnów. W Toruniu od drugiego do szóstego roku uczy się od czterech do siedmiu kleryków. Do włocławskiego seminarium zgłosiło się czterech kandydatów, do inauguracji wytrwało trzech. We Włocławku to najmniejsza liczba chętnych od kilku lat. Do seminarium w Gnieźnie przyjęto pięciu chętnych (w ubiegłym roku tylko jednego). Zgłoszeń było więcej, części podziękowano, część odroczono.