Spada liczba kleryków we Włocławku. Ile osób zgłosiło się pierwszy rok seminarium?

Tylu mężczyzn zgłosiło się na pierwszy rok do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

- Tydzień po Mszy św. beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej, 20 września, po raz pierwszy furtę Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku przekroczyło 4 kandydatów, którzy zgłosili się na pierwszy rok studiów we włocławskiej uczelni – informuje Diecezja Włocławska na swojej stronie.

Nabór do włocławskiego seminarium prowadzono w dwóch terminach – w czerwcu i we wrześniu 2021 roku. W czasie pierwszego naboru, który trwał do 14 do 25 czerwca, zgłosił się tylko jeden mężczyzna, pochodzący z parafii Grzegorzew.