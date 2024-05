Sporo nowych dróg krajowych powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższej dekadzie

Do najważniejszych inwestycji w regionie należą dokończenie dróg ekspresowych S10 i S5 oraz budowa sześciu obwodnic w ciągu dróg krajowych. Dwa pierwsze zadania znajdują się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.), zaś ostatnie w Programie Budowy 100 Obwodnic.

Pisząc o dokończeniu „ekspresówek” mamy na myśli fakt, że trasy te w części już funkcjonują i trzeba je tylko przedłużyć lub przebudować do lepszych parametrów eksploatacyjnych.

Mamy już przecież duży, bo128-kilometrowy odcinek S5 przecinający województwo z miejscowości Cotoń przy granicy z Wielkopolską do Nowych Marz pod Grudziądzem, gdzie łączy się z autostradą A1. Teraz w planach jest przedłużenie „Piątki” z Nowych Marz pod Ostródę (ok. 100 km).

Z kolei trasa S10 istnieje w naszym regionie tylko na krótkich odcinkach, zaś docelowo ma przebiegać równoleżnikowo przez cały region.