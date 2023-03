Sportowcy, trenerzy, działacze - Jan Kensik i Władysław Knap z tytułami "Zasłużony dla Miasta Chełmna". Zdjęcia

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Powiększyło się grono "Zasłużonych dla miasta Chełmna", do których uchwałą Rady Miasta dołączyli Jan Kensik i Władysław Knap. Oficjalne nadanie tytułów odbyło się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Chełmna w środę (15.03.2023).

- Formalnym wnioskodawcą był burmistrz Artur Mikiewicz - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Przed uruchomieniem procedury wprowadziliśmy zmiany w regulaminie. Chcieliśmy go przede wszystkim uprościć. Do tej pory, tytuły Zasłużonych ograniczała data grudniowej, uroczystej sesji Rady Miasta Chełmna. Wnioski przyjmowano do końca maja, następnie realizowana była weryfikacja i oficjalne wręczenie aktu nadania następowało podczas sesji w grudniu. Jeśli ktoś pominął majową datę, kandydatura mogła być rozpatrzona dopiero w kolejnym roku. Obecnie te terminy nas nie ograniczają, a kandydatury mogą napływać i być wręczane w dowolnym, uzgodnionym momencie roku.