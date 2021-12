Spotkania w gminach powiatu włocławskiego zanim ruszy budowa gazociągu Gustorzyn - Leśniewice

Spotkania organizuje operator gazociągów przesyłowych Gaz-System. Odbędą się one w pięciu gminach powiatu włocławskiego, przez które będzie przebiegał gazociąg, Chodzi o gminy: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo.

Obręby geodezyjne, na których prowadzona będzie inwestycja, zostały już wyszczególnione. W gminie Brześć Kujawski będzie to Gustorzyn, Wieniec, Kąty Kolonia, Machnacz, Słone, Pikutkowo, w gminie Włocławek Potok, Smólsk, Nowa Wieś, Kruszyn, Ludwinowo, Łagiewniki, w gminie Choceń: Nakonowo Stare, Grabówka, Wola Nakonowska, w gminie Kowal: Nakonowo, Przydatki Gołaszewskie, Czerniewiczki, Dziardonice, Bogusławice, Więsławice Kolonia, Strzały, Dobrzelewice, zaś w gminie Baruchowo: Boża Wola, Kurowo Babia Góra, Kurowo Parcele, Zawada Nowa, Zakrzewo, Zakrzewo Parcele.

Podczas spotkań przedstawiony zostanie harmonogram prac

Nowy gazociąg w centralnej Polsce ma zwiększyć elastyczność sterowania przesyłem gazu, a także zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw tego surowca do odbiorców w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim.

Jak podkreśla Gaz-System w przekazanym gminom komunikacie, ważną korzyścią dla samorządów, na terenie których zbudowany zostanie gazociąg, będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości do 2 procent wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby mieszkańców.