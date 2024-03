Rolnicy spotkali się z wicewojewodą kujawsko-pomorskim. S5 jeszcze dziś ma zostać odblokowana

Zarówno rolnicy protestujący w Tryszczynie, jak i w Przyłubiu zdecydowali, że zakończą dziś protest (22 marca) i odblokują drogi przed godz. 24.

- Pan wicewojewoda ma 14 dni na to, żeby doszło do spotkania z wicepremierem w Bydgoszczy - dodał Dariusz Chojnacki, protestujący w Przyłubiu. - Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to zablokujemy Bydgoszcz, a tego byśmy nie chcieli.