Sprawdziliśmy finanse dużych szpitali w Kujawsko-Pomorskiem. Jak się mają...?

Ostatnio bydgoskie Centrum jako pierwszy ośrodek w kraju i czwarty w Europie, uruchomiło – za 50 mln zł, ze środków własnych – najnowocześniejszą pracownię do radioterapii zmian nowotworowych. Podczas jej otwarcia prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy stwierdził: - Funkcjonowanie szpitala jest rentowne i możemy wygospodarować pewne sumy pieniędzy na to, żeby inwestować i żeby się rozwijać. Od lat prowadzimy aktywną politykę leczenia nowotworów złośliwych i rozliczania tego typu wykonywanych procedur, w ramach pakietu onkologicznego.

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy ponad 80 mln zysku Wynik finansowy Centrum Onkologii w Bydgoszczy, za 2023 rok – to 88 mln 154 tys. zł. Placówka nie jest zadłużona, bo – jak poinformowała Agnieszka Bielińska, rzeczniczka prasowa Centrum – ma dobrą i wypracowaną przez lata organizację pracy, usystematyzowaną i opartą na procedurach oraz wytycznych współpracę w zespołach, wysokospecjalistyczny sprzęt i wysokowykawlifikowaną kadrę medyczną.

Te szpitale w Kujawsko-Pomorskiem też są na plusie I Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ma stabilną sytuację finansową i realizuje plan naprawczy, na lata 2022-2024. Został wdrożony w 2021 roku, gdy placówka odnotowała ponad 9 mln zł straty. - Dzięki współpracy całego naszego zespołu i wdrażanym procedurom, zakończyliśmy rok 2023 zyskiem w kwocie 4 mln 648 tys. zł, utrzymując tym samym funkcjonowanie jednostki na bezpiecznym poziomie, przy jednoczesnym posiadaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług – mówi dr n. med. Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy. Podkreślając jednocześnie: - Jesteśmy konsekwentni w realizacji zadań przyjętych w planie naprawczym. Poszerzamy działalność, zwiększamy liczbę pacjentów korzystających z opieki i wysokospecjalistycznych procedur, na co pozwalają nam zawarte umowy z NFZ. Pozyskujemy środki ministerialne, czy fundusze unijne.

- Sytuacja finansowa naszego szpitala jest dobra. Po pandemii, kiedy jak większość szpitali w Polsce przeżywaliśmy trudny czas, udało się nam zakończyć rok 2023 z zyskiem na poziomie 15 mln zł - przekazał z kolei dr n. med. Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Było to możliwe – jak wylicza - przede wszystkim dzięki m. in. „konsekwentnie prowadzonej polityce finansowej szpitala, polegającej przede wszystkim na istotnym zwiększeniu wykonywanych, nowych procedur medycznych zarówno szpitalnych, jak i ambulatoryjnych oraz wspieraniu rozwoju nowoczesnych metod leczenia, wdrażaniu nowych technologii medycznych i ciągłym działaniu w wymiarze naukowym i dydaktycznym.- Wśród przykładów nowych procedur medycznych i wdrażanych nowych technologii należy wymienić m. in. zabiegi robotyczne w zakresie urologii, chirurgii i ginekologii, nowe zabiegi endoskopowe i z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, zabiegi z zakresu ortopedii onkologicznej i ablacyjne w kardiologii czy nowe programy lekowe w zakresie alergologii dziecięcej- wymienia dr n. med. Janusz Mielcarek. Porównując z okresem pandemii, ten toruński szpital zwiększył - o ponad 3500 – liczbę wykonywanych zabiegów operacyjnych.