Stacja PKP w Fordonie zostanie zmodernizowana. Powstanie nowy peron "Bydgoszcz Stary Fordon"

Długa historia linii kolejowej

Linia kolejowa nr 209 ma długą i ciekawą historię, tak jak większość w zachodniej części Polski - to historia pruska. To bowiem podczas zaborów połączono Bydgoszcz (wtedy Bromberg) z Kowalewem Pomorskim (Schönsee).

Linię od Kowalewa Pomorskiego do Chełmży (Culmsee ) otwarto w roku 1894 roku, zaś do Fordonu (wówczas i do 1972 r. osobnego miasta) przedłużono ją rok później. Most Fordoński umożliwiający przeprawę przez Wisłę oddano już w roku 1893. W roku 1885 pociągnięto tory między Fordonem a Bydgoszczą Wschód.