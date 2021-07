Stare kontra nowe kombajny - na polach aż huczy. Żniwa w Polsce idą pełną parą [zdjęcia]

Jeszcze miejscami stoi nieskoszony jęczmień, ale tak, jak rzepaku, z każdym dniem jest go zdecydowanie mniej na polach. Zaczęły się zbiory pszenżyta i pszenicy. Rolnicy piszą o zbiorach od 3 do 7 ton z hektara w przypadku pszenżyta, rzepak od 2 do 4,5 tony.

Tak wyglądają żniwa 2021 - Wasze zdjęcia