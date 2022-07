Stare zdjęcia Brodnicy w kolorze! Tak 100 lat temu wyglądało miasto [zdjęcia] KAK

Zabieraliśmy już naszych Czytelników w podróż do przeszłości, przeglądając archiwalne zdjęcia naszego miasta, ale tym razem podróż będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. W przygotowanej przez nas galerii zobaczymy bowiem jak ok. 100 lat temu wyglądała Brodnica na zdjęciach w kolorze. Wspólnie przyjrzyjmy się, jak przed wiekiem wyglądały ulice, budynki, ludzie. Zapraszamy do zobaczenia galerii.