Strażacy z Wudzyna dostali nowy wóz. Już się przydał podczas akcji [zdjęcia]

- To samochód zupełnie nowej generacji, nieporównywalny do tych, które mieliśmy wcześniej – informuje Włodzimierz Zabłocki, prezes OSP Wudzyn.

7 średnich i 12 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafiło w grudniu do jednostek ochotniczych straży pożarnych w regionie. Wielka radość m. in. w Wudzynie. Nowy pojazd jest już w garażu, zastąpił wysłużony wóz marki Lublin.

Pomogły Unia Europejska i gmina Dobrcz

Nowy pojazd kosztował ponad 300 tys. zł. Gros funduszy przeznaczonych na ten cel, ponad 230 tys. zł, to wsparcie unijne. Gmina Dobrcz dołożyła do zakupu pojazdu 77,8 tys. zł. Samochód miał tylko podstawowe wyposażenie. Cześć potrzebnego sprzętu i urządzeń strażacy przenieśli do niego ze starego „Lublina”.