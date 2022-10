Strefa Płatnego Parkowania w Sępólnie Krajeńskim i parkometry od nowego roku. Takie będą opłaty za parkowanie

- Takie rozwiązanie ma wymusić rotację pojazdów w ścisłym centrum miasta. Obecnie obserwujemy, że sporo miejsc postojowych jest zajmowanych jako stałe miejsca parkingowe dla części mieszkańców. Samochody są pozostawiane tam na kilka godzin, zajmując miejsca tym, którzy przyjechali do centrum na zakupy lub załatwić jakąś sprawę w różnego rodzaju instytucjach – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Strefa Płatnego Parkowania będzie wyposażona w parkometry. Kontrolę nad opłatami, w imieniu samorządu sprawować będzie firma wyłoniona w przetargu. Po rozszerzeniu będzie pięć Stref Płatnego Parkowania: Plac Wolności, Nowy Rynek, ulica Młyńska przy starym młynie z drogą dojazdową do targowiska, ulica Jeziorna w pobliżu Centrum Aktywności Społecznej wraz miejscami postojowymi przy molo oraz frontowy plac urzędu miejskiego i starostwa. Płatnego parkowania nie będzie jednak przy hali targowej i na ulicy Ratuszowej, jak wcześniej zakładano.

Stawki parkowania w strefach

Radni po debatach ustalili wysokość opłaty godzinowej parkowania, która będzie obowiązywać od godziny 8.00 do 17.00. Opłata jednorazowa to 2 zł do pół godziny parkowania, 3 złote za pierwszą godzinę parkowania, 3,50 zł za drugą, 4 zł za trzecią i 3 zł za czwartą godzinę parkowania i każdą kolejną godzinę.