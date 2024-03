Strzelnica Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi niewłaściwie zarządzana - uważa NIK

Następnie podjęto działania zmierzające do przekształcenia go na zakład Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym. 1 kwietnia 2018 r. na podstawie zarządzenia Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych utworzono inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o zasięgu regionalnym.

Zysk odnotowano dopiero w 2022 roku

W latach 2018-2021 gospodarka finansowa Centrum prowadzona była na niezadowalającym poziomie, ponieważ Centrum odnotowało stratę od 176,9 tys. zł do 829,6 tys. zł. Wynikała ona głównie z procesu jego tworzenia, zmiany koncepcji jego usytuowania z zasięgu krajowego na regionalny, a także pandemii. Zysk odnotowano dopiero w 2022 r. i za 11 miesięcy 2023 r.

O ile sytuacja finansowa Centrum od 2022 r. ulegała poprawie to w realizacji poszczególnych inwestycji oraz zarządzaniu mieniem były nieprawidłowości, w szczególności dotyczące gospodarowania bronią.

* złożeniu wniosku o wydanie świadectwa broni dla 13 z 42 sztuk broni podlegającej rejestracji w kontrolowanym okresie z naruszeniem ustawowego terminu. Opóźnienia wynosiły od jednego do 918 dni;

* poniesieniu w latach 2018-2019 nakładów w łącznej wysokości 188,5 tys. zł na wybudowanie osi do szkoleń taktycznych, bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

Polegały one m.in. na:

* korzystaniu z 12 sztuk broni użyczonej przez jej producenta z przekroczeniem o 73 dni terminu przewidzianego ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

* dopuszczeniu aby do celów komercyjnych wykorzystano broń samoczynno-samopowtarzalną, która nie spełniała przesłanek do uznania jej za broń obiektową (trzy przypadki w okresie od marca do września 2022 r.).