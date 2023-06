Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim zakończyli rok akademicki. Zdjęcia

Ciekawe momenty ze studenckiego życia skrupulatnie odnotowywała Teresa Dobber, która pełniła rolę kronikarza. Wśród wykładowców w minionych miesiącach byli między innymi: regionalista Leszek Skaza - autor książki o Sępólnie Łukasz Jakubowski, pilot Waldemar Wegner oraz Dominik Gostomski – aktor, reżyser, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu, który opowiadał seniorom o teatrze.

- Określenie państwa studentami i słuchaczami jest bardzo adekwatne: jesteście gotowi do słuchania i pochłaniania wiedzy. To było bardzo ciepłe i miłe spotkanie - wspominał dyrektor, dziękując przy okazji seniorom, że chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez M-GOK. - No i, co ważne, państwo jesteście coraz młodsi, ja coraz starszy...