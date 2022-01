Studniówki 2022 w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Znamy plany szkół [zdjęcia]

Większość z pięciu liceów i techników w powiecie sępoleńskim zdecydowała, że studniówki odbędą się w lutym, po feriach i poza szkołą w wynajętych lokalach.

- Studniówka jest zaplanowana na 11 lutego, natomiast czy do niej dojdzie, to wszystko zależy od dynamiki sytuacji sanitarnej. Na razie młodzież się przygotowuje, zrobiła rezerwację w lokalu. To ostatnia klasa pogimnazjalna, w której jest mała grupa 20 osób – mówi Tomasz Cyganek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim.