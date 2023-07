Stulatka z Tucholi, Halina Osowska, dostała medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Zdjęcia

Halina Osowska, z domu Bloch, urodziła się 30 czerwca 1923 roku w Jaszkowie w powiecie wyrzyskim. Była szóstym dzieckiem Agnieszki i Franciszka Bloch. W wieku trzech lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Tucholi i tu ukończyła szkołę podstawową.

Gdy miała trzy lata przeprowadziła się z całą rodziną do Tucholi. Tata, Franciszek, dostał pracę w Urzędzie Pocztowym w Tucholi. Zamieszkali na ul. Chojnickiej, a potem przeprowadzili się na ul. Bydgoską. Pani Halina ukończyła siedem klas Szkoły Podstawowej. Po wybuchu II wojny św. uciekała z rodziną, pociągiem towarowym, do Hrubieszowa. Pani Halina wspomina trudy życia tamtych czasów.

Trudne doświadczenia stulatki z Tucholi

Powrócili z ucieczki na początku listopada 1939 roku. W 1940 roku, jako 17-letnia dziewczyna, została wywieziona na roboty przymusowe na gospodarstwo do Pamiętowa. Ciężką pracę przypłaciła pobytem w szpitalu. Następnie została wywieziona na roboty do Gdańska. Do Tucholi wróciła na początku 1941 roku. W 1942 roku zmarł ojciec pani Haliny, a matka zmarła zaraz po wojnie, po przebytym tyfusie. Wielką pasją jubilatki były robótki ręczne: druty, szydełko, haft, szycie, z których utrzymywała się.