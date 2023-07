Suczka Luna będzie się szkoliła do roli psa terapeutycznego w Szpitalu Biziela w Bydgoszczy

Rozstrzygnął się los suczki rasy Golden Retriver, która była przygotowywana do pracy terapeutycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy.

W tej sprawie 17 lipca zostało podpisane porozumienie między szpitalem i Polskim Towarzystwem Kynoterapeutycznym. Na jego towarzystwo ma wspierać placówkę "w procesie przygotowywania Luny do certyfikacji, m.in. przeprowadzając szkolenia dla personelu medycznego współpracującego z Luną w zakresie komunikacji, podstaw behawioru i potrzeb związanych z okresami rozwojowymi psa".

"Z przyjemnością informujemy, że Szpital podjął decyzję o kontynuowaniu przedsięwzięcia jakim jest przygotowanie Luny do roli psa terapeutycznego w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej" - lecznica informuje w oświadczeniu opublikowanym 19 lipca.

Będzie regulamin dla psa i opiekuna

Wspólnie ma zostać wypracowany regulamin dotyczący obecności psa w pracy, który zostanie zaakceptowany przez obydwie strony. - Luna mieszka ze swoim właścicielem, któremu towarzyszy podczas dyżurów w szpitalu, a potem wraca do domu na odpoczynek. Trenerem Luny pozostaje osoba pracująca z nią od kilku miesięcy - informuje bydgoski szpital.

Proces przygotowania Luny do uzyskania certyfikatu psa terapeutycznego będzie obejmował m.in. specjalistyczną socjalizację i szkolenie uwzględniające obciążenia związane z jej przyszłą pracą.

Luna wprowadziła dobrą atmosferę

Tekst jej autorstwa pojawił się również na portalu Nursing.com. "Miałam okazję odwiedzić Lunę oraz jej zespół dwa tygodnie temu i jestem nimi zachwycona pod każdym względem. Zanim zlecą się wszyscy obrońcy praw zwierząt oraz inne marudy, niszczyciele dobrej zabawy i uśmiechów dzieci, to uspokajam, że ten pieseł ma u nich lepiej, niż większość zwierząt w Polsce, mieszkających na podwórkach pod łańcuchem, a Luna jest tam jak najbardziej legalnie" - czytamy w felietonie.

Osoby te mają tzw. “kropkę” w grafiku i są odpowiedzialne za karmienie, wyprowadzanie na spacery i ogólne dbanie o tego słodziaka podczas 12 godzin. Oczywiście nie jest tak, że opiekują się nią na chłopski rozum, dają smaczki co 5 minut i traktują jak maskotkę, która jak zrobi fikołka, to dostanie ciasteczko, bo raz na kilka dni przychodzi profesjonalny opiekun i tłumaczy co wolno, a czego nie, uczy jak tresować i dogląda postępów w nauce".