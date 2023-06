Sukcesy edukacyjne uczniów z Przemystki w roku szkolnym 2022/2023 [zdjęcia]

„Jest to największy konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pała II. Dwa pierwsze etapy konkursu to testy online, dotyczące nauczania papieskiego. Trzeci to pisanie eseju. Konkurs jest ogólnopolski, lecz ma charakter regionalny. W kujawsko – pomorskim do ścisłego finału ustnego przeszło sześcioro uczestników z trzech diecezji - toruńskiej, bydgoskiej i włocławskiej. Ich zadaniem była obrona, napisanego wcześniej, eseju na wybrany temat” – informuje Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.