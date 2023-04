Uczniowie z Przemystki byli na stażach zawodowych w Niemczech [zdjęcia] OPRAC.: Joanna Maciejewska

W 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wyjechali do Niemiec na staże zawodowe. Młodzież zrealizowała staże w ośrodku kształcenia zawodowego Deula w Nienburgu. Staże były nie tylko okazją do poszerzania wiedzy z dziedziny rolnictwa. Były również doskonałą okazją do szlifowania umiejętności językowych.