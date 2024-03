Wstrzymana wycinka drzew pod trasę S10. Chodzi o okres lęgowy ptaków

Chodzi o ochronę ptaków

Na 2. odcinku budowy drogi S10 między podbydgoskim Emilianowem a Solcem Kujawskim (o długości 9 km) do wycięcia zostało zaledwie 0,7 hektara takiego drzewostanu. To jednak bardzo mało – generalnie wycinka została już zakończona. Nie będzie więc konieczności wznawiania jej od 1 września.

- Ale we wspomnianej decyzji środowiskowej znalazł się pewien wyjątek, możliwość niewielkiego odstępstwa w zakresie wycinki drzew pierwszej klasy wieku, czyli dla drzewostanów do 20 lat – dodaje Honorata Galczewska.

Wszystko zgodnie z planem

Przypomnijmy, że leśnicy wycięli pas przez ten rejon Puszczy Bydgoskiej (Nadleśnictwo Solec Kujawski) tak jak wynikało z planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z decyzji środowiskowej – w pobliżu cennych przyrodniczo źródlisk Rudy i Wypaleniska, dochodząc z obu stron do wysokich brzegów doliny Strugi Młyńskiej, która toczy wody z niszy źródliskowej (i utworzonych na nich stawów rybnych) w kierunku ujścia do Wisły na wysokości Otorowa.

Nad strugą będzie wybudowany most (obiekt o symbolu MS-12.5), który nie ma ingerować bezpośrednio w dolinę, na której ustanowiono użytek ekologiczny, aby nie dopuścić do degradacji fauny i flory. Budowa mostu ma być prowadzona poza sezonem rozrodczym bobra i wydry. A o tym, iż rzeczywiście bytują tam bobry, autor artykułu przekonał się niedawno płynąc kajakiem spod osady Rudy aż po źródliska Wypaleniska i z powrotem, i znajdując dokładnie w miejscu, gdzie ma powstać most bobrową tamę.

Ze względu na istotną rolę tego obszaru, pełniącego ważny szlak migracyjny zwierząt, RDOŚ w Bydgoszczy nakazał, aby most pełnił też funkcję przejścia dla zwierząt.

Jednak leśnicy sprzeciwiali się od samego początku wyznaczeniu trasy w tym rejonie. Proponowali wyznaczenie jej w śladzie obecnej DK10, czyli kilkaset metrów na północ. Nie posłuchano ich. Natomiast bliżej Emilianowa droga ma biec w tym śladzie.