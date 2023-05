Świetna obsada mityngu „Lisek w domu”. Czołowi tyczkarze świata przyjadą do Polski

Na liście startowej, oczywiście oprócz Liska, jest dziewięciu innych tyczkarzy – Polacy Paweł Wojciechowski, Robert Sobera i Bartosz Marciniewicz, Grek Emmanouil Karalis, Włoch Claudio Stecchi, Belg Ben Broeders, Amerykanin Matt Ludwig oraz Niemcy Gilian Ladwig i Tom-Linus Humann. Kibice w Dusznikach będą mieli okazję zobaczyć pierwszą wspólną rywalizację Liska i Greka Emmanouila Karalisa od halowych mistrzostw Europy w Stambule, w których zdobyli ex aequo srebrne medale.

– Gdy w 2018 roku organizowaliśmy mityng w Dusznikach nie zakładałem, że będzie to cykliczna impreza. Później, z różnych powodów, musieliśmy poczekać kilka lat na drugą edycję, która odbyła się przed rokiem, a teraz zapraszamy po raz trzeci. Bardzo się cieszę, że ten mityng, który ma dla mnie szczególny wymiar, staje się imprezą organizowaną już corocznie – mówi Piotr Lisek, trzykrotny polski medalista mistrzostw świata.

– To na pewno będzie duże wydarzenie, bo zestaw zawodników jest naprawdę bardzo dobry. Mocni na pewno będą Claudio Stecchi i Ben Broeders, którzy w tym roku w hali uzyskali wyniki 5.82. Będzie Matt Ludwig, który przed rokiem w Dusznikach był drugi. To będą zawody naprawdę z międzynarodowego topu, zorganizowane według wytycznych World Athletics. Chciałem podkreślić, że to nie jest „wiejski mityng”, a „profesjonalny mityng na wsi” – podkreśla Lisek. Kibice w Dusznikach zobaczą też byłego mistrza świata Pawła Wojciechowskiego.

Sam mityng skoku o tyczce w Dusznikach będzie punktem kulminacyjnym pikniku, który Piotr Lisek organizuje przede wszystkim po to, by podziękować mieszkańcom swojej rodzinnej miejscowości, od których przez lata swojej kariery zawsze czuł wielkie wsparcie.

– Zapraszamy publiczność już od godziny 12.30, bo przygotowaliśmy szereg atrakcji dla całych rodzin, m.in. dmuchańce dla dzieci czy stanowiska gastronomiczne. Rozgrzewka na skoczni rozpocznie się po godz. 13, na 14.30 zaplanowaliśmy uroczyste otwarcie, a konkurs rozpocznie się tuż przed 15. Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie, bo świetna zabawa i emocje sportowe są gwarantowane. Uwielbiam wracać do Dusznik, bo to moje miejsce na ziemi i mam nadzieję, że, podobnie jak we wcześniejszych latach, razem ze skoczkami cieszyć się tym świętem będą tłumy kibiców – dodaje Piotr Lisek. Organizację imprezy wsparły m.in. Polski Związek Lekkiej Atletyki, PKN ORLEN, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz TVP Sport.

Tyczkarze rywalizować będą na specjalnie ustawionej skoczni wraz z trybunami tuż obok Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. Mityng „Lisek w domu” odbędzie się w Dusznikach koło Szamotuł w sobotę, 13 maja.