Świetna w obronie Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz wygrywa wysoko w Pelplinie

Decka Pelplin - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 48:67 (12:20, 6:10, 14:26, 16:11)

Trzeba docenić prace podopiecznych Krzysztofa Szubargi w defensywie. Decka w poprzednich meczach średnio zdobywała ponad 84 punkty, czyli prawie dwa razy więcej niż w sobotę. Gospodarze zaskoczyli mecz ze skutecznością z gry 26 procent, za 2 trafiali zaledwie 9 rzutów, z dystansu tylko 5-krotnie na 26 prób. Do tego 15 strat, choć goście mieli tylko jedną mniej.

Astoria jednak dużo lepiej radziła sobie z defensywą Decki. Gospodarze ani przez chwilę nie byli na prowadzeniu, a bydgoszczanie w 2. kwarcie postawili sprawę bardzo jasno: seria 22:0 i prowadzenie 42:18. Najwyższą przewagę wypracowali pod koniec 3. części, gdy dzieliło ich od rywala już 27 punktów.

Bardzo dobry mecz rozegrali Rohndell Goodwin, który do 18 punktów dołożył jeszcze 6 zbiórek i 3 asysty oraz Szymon Kiwilsza, któremu dwóch zbiórek zabrakło do double-double.

- Gospodarze mają jedną z najlepszy ofensyw w lidze, a zatrzymaliśmy ich na 48 punktach. Zagraliśmy super w defensywie. Każdy kto wychodził na parkiet dołożył do tego swoją cegiełkę. Patrząc na całokształt i wynik można uznać to za jeden z najlepszych meczów w tym sezonie - podsumował środkowy Enea Abramczyk Astorii.

Do kontuzjowanego Filipa Małgorzaciaka dołączył Mateusz Kaszowski, ale nie jest to groźny uraz i obrońca wkrótce ma wrócić do treningów.