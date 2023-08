Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych już 2 i 3 września 2023 r. Zobacz program wydarzenia

Bo kolejna edycja Święta Śliwki, które na stałe wpisało się do kalendarza kulinarnych atrakcji regionu, odbędzie się w Strzelcach Dolnych w pierwszy weekend września. Start w sobotę w samo południe. W niedzielę 3 września zakupy także zrobimy od godz. 12.

Śliwki dojrzały, lecą z drzew, a to najlepszy znak, że jesień za pasem i pora szykować powidła. - Owoce już się smażą w kuprowych kotłach – słyszymy w Strzelcach Dolnych. To w tej miejscowości w gminie Dobrcz od ponad 20 lat odbywa się pod koniec lata Święto Śliwki Strzeleckiej. Fani tego owocu mogą się zatem szykować.

Śliwki smażone i prosto z drzewa

Do Strzelec zjadą wystawcy z całej Polski i nie tylko. Rok temu było ponad 200 stoisk, w tym zainteresowanie ze strony producentów nie jest wcale mniejsze. Organizatorzy zadbali o różnorodność branż, choć głównym bohaterem jarmarku pozostaje nadal śliwka węgierka.

Koncerty i rejsy po Wiśle

Jednak organizatorzy zapraszają do Strzelec nie tylko na zakupy. Publiczność bawić będą kapele podwórkowe „Wesołe Antki” i „Cynamony”, zagra orkiestra dęta. Posłuchać będzie można też książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” w ramach Narodowego Czytania. Nie zabraknie również innych atrakcji jak np. rejsy po Wiśle czy wesołe miasteczko.

- Wierzymy, że i w tym roku będzie wesoło i pięknie – podkreślają organizatorzy XXIII edycji Święta Śliwki. A są nimi: Stowarzyszenie Strzelecka Dolina i KGW w Strzelcach Dolnych. Do organizacji jarmarku włączyli się także: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Krajowy Program „Polska Smakuje”.

Z bydgoskiego Fordonu dojechać można do Strzelec autobusami linii 95 i 97. Odbywać się będą także rejsy Wisłą z nabrzeża w Starym Fordonie do Strzelec Dolnych i odwrotnie.

Strzelce Dolne to śliwkowa stolica regionu. Duża w tym zasługa Jana Iwanowskiego, który wraz z żoną Anną jest pomysłodawcą wydarzenia. To m. in. dzięki nim miejscowe powidła wpisane zostały na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.