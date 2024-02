Syn Justyny Steczkowskiej - tak wygląda. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach

"(...) co za obciach, nie umie zachować się jak matka" - dodawali inni.

"spaliłabym się ze wstydu, gdyby to była moja matka. Matce nie przystoi" - takie teksty też padały.

Do sprawy postanowiła się odnieść sama Justyna Steczkowska.

- Dotarły do mnie między innymi takie komentarze, które pojawiły się gdzieś na jakiś portalach w związku ze zdjęciem z moim synem Mike & Laurent i singlem "NOW", który zaśpiewałam. Ciekawa jestem co o nich myślicie? Jakie jest Wasze zdanie? Czy jeśli już jesteśmy rodzicami, powinniśmy zapomnieć o sobie? Czy tylko dlatego, że jesteśmy MAMAMI i mamy po 50 lat, powinnyśmy zapomnieć o tym, że jesteśmy KOBIETAMI w pełnym rozumieniu tego słowa? - pytała swoich fanów Justyna Steczkowska.