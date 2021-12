Sytuacja "covidowa" w szpitalu w Grudziądzu: respiratory zajęte, coraz więcej dzieci w oddziale zakaźnym

- To było do przewidzenia. Po ratownikach medycznych kolejne grupy przychodzą po podwyżki. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań w takim zakresie jaki jest nam prezentowany. Musimy pamiętać, że szpital jest też w programie naprawczym i musimy realizować jego założenia także w obszarze ekonomicznym - podkreśla dyrektor Hoppe.

Grudziądzki szpital ma zabezpieczenie w sumie na 85 łóżek "covidowych" w tym 7 respiratorowych, co oznacza że we wtorek, 7 grudnia były już zajęte wszystkie stanowiska respiratorowe dla hospitalizowanych z powodu COVID-19. O tym, że kadrowo lecznica "kuleje" informowaliśmy wielokrotnie. Od początku pandemii odeszło już około dwustu medyków, głównie lekarze, pielęgniarki. Powodem było zmęczenie, a wręcz wykończenie po ostrej walce na oddziałach "covidowych", ale też kwestie finansowe.

Przez to, że szpital boryka się z dużymi brakami kadrowymi spowodowanymi z jednej strony odejściem personelu, a z drugiej także zachorowalnością wśród pracowników przekładane są zabiegi planowe w oddziałach nie zakaźnych, a wykonywane są tyle te, których odłożyć nie można. - We wszystkich oddziałach "czystych" działalność jest "upośledzona". Nie możemy prowadzić w pełni działalności operacyjnej i realizować przyjęć planowych gdyż wynika to z przesunięć lekarzy, głównie anestezjologów do części "covidowej" - wyjaśnia Maciej Hoppe.