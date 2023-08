Szkodniki drzew liściastych. Drążą korytarze, wygryzają dziury, zjadają całe liście

Długa jest lista szkodników drzew liściastych. Są obawy, że dołączy do niej motyl z Ameryki Północnej, który nie ma jeszcze polskiej nazwy. Sygnały o jego pojawieniu się płyną z w Wielkiej Brytanii, ale dotąd nie zostały potwierdzone. Mimo to Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa uczula na to zagrożenie, bo szkodnik może być przeniesiony do Polski z materiałem szkółkarskim oraz z drewnem.