Szlachetna Paczka a pandemia koronawirusa. Wolontariusze są na wagę złota

To będzie już XX edycja Szlachetnej Paczki, jednej z największych akcji dobroczynnych w kraju. Ruszył właśnie nabór wolontariuszy. Jak będzie wyglądać w czasach koronawirusa? - Zmieniło się wiele – mówi koordynator regionalny i lider rejonu, Robert Czerechowski z Sępólna Krajeńskiego.

Szlachetna Paczka wystartowała już po raz dwudziesty. To co roku wyjątkowa akcja, w której wsparcie materialne, ale też duchowe, otrzymują najbardziej potrzebujący. W tym - może być najtrudniejsza. Liderzy powoli kompletują swoje drużyny, ale już zastanawiają się, w jaki sposób przeprowadzić akcję w dobie Covid-19. - Jeśli chodzi o przygotowania, zmieniło się wiele – przyznaje Robert Czerechowski, koordynator regionalny i lider rejonu sępoleńskiego Szlachetnej Paczki. - Szkolenia i wdrożenia dla wolontariuszy i liderów są przeprowadzane zdalnie. Dokumenty będą przesyłane cyfrowo i nie będzie trzeba ich magazynować, co akurat jest dobrym rozwiązaniem – wyjaśnia Robert, któremu w ubiegłym roku udało się zebrać w Sępólnie 25-osobową drużynę, i to, jak podkreśla, było wybitnym osiągnięciem. Szlachetna Paczka a koronawirus W Szlachetnej Paczce przyjął się podział na siedem kategorii rodzin w potrzebie: start w samodzielność, dziecko chore lub z niepełnosprawnością, samodzielny rodzic, starość i osamotnienie, choroba lub niepełnosprawność, rodzina wielodzietna, zdarzenie losowe. W tym roku dojdzie ósma kategoria – osoby dotknięte skutkami pandemii.

- Jej ideą jest objęcie rodzin, których trudna sytuacja wynika właśnie z pandemii i wszystkiego, co jej dotyczy. Grono osób, które w niej się znajdzie, będzie bardzo szerokie: od osób, które straciły pracę, przez właścicieli firm, którzy mierzą się z trudnościami, osoby, które w wyniku kwarantanny musiały ograniczyć swój wymiar zatrudnienia ze względu na opiekę nad dziećmi, po te, które zachorowały na Covid lub rodziny, które straciły kogoś w wyniku choroby – wyjaśnia Czerechowski. O ile procedury techniczne można przenieść do sieci, o tyle trudniej przenieść do niej spotkania ze zgłoszonymi do Paczki rodzinami. Bo właśnie o to przede wszystkim chodzi w akcji – kontakt twarzą w twarz, rozmowę, wsparcie duchowe.

- Rzecz w tym. że jesteśmy oczami i uszami darczyńców. Wolontariusze opierają swoją pracę na kontakcie z potrzebującymi, odwiedzając w ich domach. Poprzez ten kontakt tworzymy opis odzwierciedlający historię danej rodziny, który następnie czytają darczyńcy. Bez spotkania w domu zgłoszonego umknie wiele rzeczy. Liczy się osobiste wrażenie, jakie powstaje przy kontakcie z drugą osobą i zobaczeniu miejsca zamieszkania, z którego można wiele wywnioskować i mądrze pomóc, na przykład przy weryfikacji potrzeb. A przecież chodzi o to, by pomóc jak najlepiej – podkreśla koordynator.

Nadal nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała ta edycja, ponieważ nikt nie wie, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy. Zapowiadana jest na jesień druga fala epidemii. Sytuacja epidemiologiczna będzie regulowała procedury przeprowadzenia akcji.

-Na ten moment zakładamy, że spotkania z rodzinami odbędą się w standardowym rytmie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, chociaż mówi się o pracy zdalnej, tzn. ograniczeniu wizyt u rodzin poprzez wypełnianie arkuszy spotkań przez telefon. To zrozumiałe ze względu na Covid-19, jednakże pojawiło się dużo wątpliwości co do tego rozwiązania. To nie jest tak, że jesteśmy wścibscy i nieufni wobec zgłoszonych rodzin, nie o to chodzi. Już same zgłoszenia rodzin zawierają niezbędne informacje i zwykle nie chodzimy w ciemno – podkreśla Robert Czerechowski. - Oczywiście, jeśli będą takie zalecenia, a nawet gdyby nie było, ale w ten sposób wolontariusze lub rodziny będą czuli się pewniej, to będziemy tak działać.

Jak dodaje Robert, przez pandemię, chętnych wolontariuszy jest mniej.- Wprawdzie kujawsko-pomorskie osiągnęło pożądane minimum otwartych rejonów, ale nie można być tym usatysfakcjonowanym, ponieważ wiele pozostaje bez lidera. Nakło, Szubin, Tuchola, Lubiewo, Więcbork - wszędzie tam brakuje zgłoszeń i istnieje ryzyko, że nie zostaną otwarte.

Szlachetna Paczka – jak pomóc rodzinom? Rodziny w potrzebie można już zgłaszać. Aby to zrobić należy przekazać zgodę wstępną rodziny (dostępną na stronie internetowej i facebookowej Szlachetnej Paczki ; zgodę może przekazać również wolontariusz). Po wypełnieniu arkuszy rodzina trafia do systemu Bazy Rodzin, a po otwarciu bazy historię rodziny może poznać darczyńca i zdecydować się na pomoc. - W naszej pracy najważniejsza jest realna pomoc. Docierając do rodzin i poznając je, wiemy czego im najbardziej brakuje, możemy to dokładnie przedstawić, a darczyńca dokładnie wie, czy może pomóc. Najważniejszym etapem jest finał, czyli „Weekend cudów”, zwykle przypadający na początek grudnia– przypomina Czerechowski.

W 2019 roku w całym województwie kujawsko-pomorskim Szlachetna Paczka pomogła ponad 900 rodzinom. W akcję zaangażowało się 500 wolontariuszy.

Może się wydawać, że Szlachetna Paczka działa od sierpnia do grudnia. To nieprawda. Gdy wiosną zaczęła się pandemia koronawirusa, grupa uruchomiła infolinię "Dobre Słowa - Telefon dla Seniorów". W tym czasie osoby starsze były jeszcze bardziej samotni i wykluczeni. - Bardziej palące stały się potrzeby dotyczące relacji i więzi społecznych, w tym odpowiedź na niepokój i lęk. Wiele z podstawowych potrzeb osób starszych, jak zakupy czy dostęp do leków, było nie do zrealizowania, więc z pomocą ruszyli wolontariusze. Podobnie jak w WOŚP, gdzie powstała baza z chętnymi do pomocy zarejestrowanymi osobami. Nasza sępoleńska drużyna też było zgłoszona. Zainteresowani wolontariatem bądź zgłaszaniem rodzin z rejonu Sępólna, Więcborka, Tucholi, Lubiewa, Koronowa, Szubina i Nakła mogą kontaktować się z liderem i koordynatorem Robertem Czerechowskim poprzez Facebook, mailowo paczka.sepolno@gmail.com lub telefonicznie 502 522 577.

