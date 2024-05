Opozycja z PiS bez własnego przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza. Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Napolski i Jakub Kopkowski z KO

Nowi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza

Kandydaci na wiceprzewodniczących rady miejskiej w Grudziądzu

Sławomir Szymański, zgłoszony przez PiS, ukończył wydział nauk historycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest nauczycielem historii i WOS w I LO w Grudziądzu. To doświadczony samorządowiec: pierwszy raz mandat radnego zdobył w 1998 roku i do dziś uzyskiwał go siedmiokrotnie. W latach 2004-2006 był wiceprezydentem Grudziądza, a w latach 2006-2010 wiceprzewodniczącym rady miejskiej i przewodniczącym komisji edukacji. W ostatniej kadencji przewodniczył komisji sportu oraz klubowi radnych PiS.