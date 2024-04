Rewelacyjny wynik Tomasza Smolarka z Koalicji Obywatelskiej w wyborach do rady miejskiej Grudziądza

- Zaskoczenie... Miła niespodzianka. Jeszcze to do mnie nie dociera - mówił w nocy po podliczeniu wyników Tomasz Smolarek. - Odwiedziłem bardzo dużo moich wyborców. Chodziłem od drzwi do drzwi i uważam, że to najlepsza metoda kampanii. Mieszkańcy lubią gdy mają możliwość porozmawiania bezpośrednio z kandydatem, jego zobaczenia.