Szpital w Grudziądzu kusi przyszłych lekarzy grantami w ramach "Pakietu Medyka". Co oferuje?

Stypendium finansowe, karnet kulturalno-sportowy, pomoc w znalezieniu mieszkania to jedne z wielu "magnesów" które mają przyciągnąć przyszłych lekarzy do pracy w szpitalu i zatrzymać w Grudziądzu na dłużej: - Żeby nasza lecznica mogła się rozwijać musimy działać na rzecz pozyskiwania kadry - zachęca prezydent Maciej Glamowski.

Pakiet dla medyka to program adresowany do stażystów i rezydentów. - Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić młode osoby, po studiach aby związały swoje życie zawodowe z naszym szpitalem, a co za tym idzie także osobiste. Stąd przygotowaliśmy wiele rozwiązań zachęcających do pozostania w Grudziądzu - podkreśla Maciej Glamowski. Uściślijmy: stażysta to osoba, która ukończyła studia na wydziale lekarskim i musi odbyć 13-miesięczny, obowiązkowy staż na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Po odbyciu stażu zdaje egzamin i idzie na wybraną rezydenturę. Rezydentura trwa 5-6 lat w zależności od specjalizacji i następnie zdaje egzamin specjalizacyjny. - W tej chwili mamy kilkunastu stażystów i kilkudziesięciu rezydentów, ale chcemy aby było ich więcej. Stąd wychodzimy do nich z "Pakietem dla medyka" - dodaje prezydent Grudziądza. I tak wspomniany program oferuje m.in.:

stałe stypendium - 40 proc. wynagrodzenia (ok. 3 tys. zł)

bezprowizyjne pośrednictwo w najmie mieszkania (tu ma pomagać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami)

gwarancja stałej pracy

praca na nowoczesnym sprzęcie

fundusz szkoleniowy w postaci bonu szkoleniowego na kwoty uzależnione od rodzaju szkolenia - Stawiamy również na dostęp do specjalistycznej literatury i portali. Chcemy rozwijać bibliotekę i czytelnię medyczną, aby młodzi lekarze mieli możliwość kształcenia się także tu na miejscu - wylicza Maciej Glamowski. - Ponadto chcemy też aby te osoby włączyły się w życie społeczne, dlatego oferujemy karnety sportowo - kulturalne, a także dopłaty do żłobka w wysokości 300 złtych i gwarancje miejsca w miejskich przedszkolach.

Stypendium... ale z umową lojalnościową

Jak zauważa p.o. dyrektora szpitala Agata Kurkowska najmocniejszym "asem" w pakiecie medyka jest stypendium. - To konkurencyjny grant w stosunku do szpitali czy to w Bydgoszczy czy Toruniu. Udało się nam go wypracować dzięki współpracy z gminą - miastem Grudziądz - wyjaśnia. - Wcześniej takiej oferty nie było.

Z kolei prezydent zapytany o to ile program dla medyka może kosztować odpowiada bez konkretów, a jedynie że "kilka" milionów i że pieniądze zabezpieczy miasto w budżecie, a także szpital w planie finansowym. Na chwilę obecną w szpitalu jest 14 stażystów, to więcej niż w ubiegłym roku gdyż było ich poniżej 10. Od przyszłego roku ma być ich 20 i o miejsca już ubiegają się kolejni. - To znaczy że nasza placówka zaczyna być atrakcyjną - ocenia Agata Kurkowska. - Z projektu będą mogli skorzystać nowi stażyści, nowi rezydenci jak i rezydenci już zatrudnieni.

Dodajmy, że stypendium będzie wypłacane na zasadzie umowy lojalnościowej, która ma zapewnić że dana osoba korzystająca z tego grantu będzie zatrudniona przez określony czas w szpitalu i jakoby "odpracuje" tę formę wsparcia otrzymaną na starcie. - Nie ma lepszej placówki w regionie by kształcić przyszłych medyków i to jest nasza przewaga - zapewnia Maciej Glamowski.

Ma być też pakiet dla młodych specjalistów

Szpital w Grudziądzu współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki w zakresie kształcenia pielęgniarek, a także Powiślańską Szkołą Wyższą w zakresie pielęgniarstwa i różnych techników. Niedawno też podpisano umowę z Politechniką Bydgoską która planuje od przyszłego roku akademickiego uruchomić wydział lekarski i w naszym szpitalu mieliby doświadczenia nabierać przyszli studenci medycyny. Po pakiecie dla medyka, miasto planuje też przygotować pakiet dla młodych specjalistów. - W rozmowach z wieloma pracodawcami pojawiają się głosy na zapotrzebowanie czy to informatyków, robotyków, inżynierów - wylicza Maciej Glamowski. - Jednak na pierwszy front "idą" medycy. To dla nas priorytet.

