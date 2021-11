Sztab WOŚP we Włocławku szuka wolontariuszy. Ile osób już się zgłosiło? [zdjęcia]

30. Finał WOŚP we Włocławku. Trwa rejestracja wolontariuszy

Rejestracja wolontariuszy rozpoczęła się 8 listopada 2021 roku. We Włocławku działać ma 500 wolontariuszy, do tej pory sztab WOŚP w naszym mieście zarejestrował już ponad 130 osób.

Osoby, które będą miały problem z rejestracją online, mogą zgłosić się po pomoc do sztabu (czynny jest codziennie od godz. 7:30 do 19:30). Kwestować mogą wszyscy, także osoby niepełnoletnie. W ich przypadku wymagana jest jednak zgoda rodziców bądź opiekunów i to oni w czasie Finału WOŚP sprawują opiekę nad wolontariuszem i jego puszką.